Incidente sul lavoro, operaio scivola dal tetto e precipita per 5 metri: gravissimo

Un operaio è caduto dal tetto facendo un volo di cinque metri, per poi schiantarsi al suolo. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di martedì 17 settembre, verso le 14:30, in una ditta di Bernate Ticino, periferia ovest di Milano. Sul posto sono intervenuti il 118, con due ambulanze e un elicottero, e i carabinieri.

Il lavoratore, 60 anni, è scivolato dal tetto per motivi ancora da appurare per poi precipitare per circa cinque metri. A causa del violento impatto al suolo, ha riportato gravissimi traumi e ferite alla schiena e all'addome.

Secondo quanto riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente. Le sue condizioni erano comunque serie e per questo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Al lavoro sul posto anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio.

Soltanto un giorno prima, lunedì, un altro lavoratore si era ferito gravemente in una ditta di Cassano d'Adda, dopo essere precipitato da un'altezza di sei metri.