Incidente alla "Tnt" di Peschiera Borromeo: operaio 49enne ferito alla testa, è grave

Incidente sul lavoro all'alba di giovedì nella sede "Tnt" di Peschiera Borromeo. Alle 6.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di quarantanove anni - un operaio di origini straniere - è rimasto ferito proprio all'interno del capannone della società che si occupa di logistica.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, il 49enne avrebbe sbattuto con violenza la testa contro una cesta in ferro al cui interno erano sistemati dei pacchi. Nell'impatto l'uomo ha riportato un serio trauma cranico, anche se sembra sia rimasto sempre vigile e cosciente.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'operaio è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Raffaele, dove è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni vengono giudicate delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nella fabbrica di via Spinelli sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali colpe.