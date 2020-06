Incidente sul lavoro in centro a Milano, precipita da un ponteggio e fa un volo di cinque metri: grave operaio

Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un ponteggio facendo un volo di circa cinque metri. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Pattari, nelle adiacenze di piazza Duomo verso le 14 di lunedì 22 giugno.

Sul posto sono accorsi il 118, con ambulanza e automedica, e una volante della polizia di Stato. Il ferito al momento dell'infortunio - che gli ha causato traumi molto seri - stava lavoranto in un cantiere.

Dopo averlo stabilizzato sul posto i soccorritori l'hanno trasportato in ambulanza all'Ospedale San Raffaele di Milano, in codice rosso. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio sono affidati alla questura.