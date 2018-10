Operaio precipita in fabbrica: è gravissimo

Un lavoratore è precipitato all'interno di un impianto in via Giovanni Verga, 24, a Lainate, estrema periferia nord di Milano, verso le 14:40 del 30 ottobre. Sul posto è accorso il personale del 118 con un elisoccorso e un'ambulanza, che ha poi trasportato l'uomo all'ospedale di Garbagnate Milanese, in codice rosso.

Disperate le condizioni dell'operaio, un uomo di 40 anni, che a causa della caduta ha riportato traumi gravissimi. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo risultava incosciente. Sul posto gli agenti della polizia locale di Lainate, al lavoro per accertare la dinamica del tragico incidente.

Il giorno prima, poco prima delle 17, un altro operaio, di soltanto 21 anni, era rimasto gravemente ferito a Inveruno, dopo che un bancale gli era caduto addosso. A causa dell'infortunio il giovane rischia di perdere una gamba.