Milano, incidente sul lavoro in via Fantoli: operaio travolto da un furgone, è grave

Incidente sul lavoro giovedì mattina in via Fantoli a Milano. Verso le 11.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di sessantaquattro anni è stato investito da un furgone all'interno di una ditta.

Teatro del dramma, stando a quanto riferito dalla polizia, è stata un'azienda che si occupa di "costruzione" di teloni in Pvc per camion e strutture esterne.

L'operaio sarebbe stato travolto e schiacciato dal mezzo, tanto che ha riportato gravi traumi al bacino e agli arti inferiori. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 64enne è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano in condizioni gravi.

Nell'azienda sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente. Secondo i primissimi accertamenti, sembra che il conducente del furgone stesse facendo retromarcia e che non si sia accorto dell'operaio dietro il mezzo.