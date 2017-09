Incidente sul lavoro a Settimo Milanese, macchinario schiaccia operaio: è morto

Un operaio di 42 anni è morto in un incidente sul lavoro a Settimo Milanese. Il grave infortunio non gli ha lasciato scampo e l'uomo - la cui identità ancora non è stata divulgata, ma si sa che è di origini filippine - è deceduto immediatamente tanto che il personale del 118 non ha potuto far nulla.

Il fatto è avvenuto alle 5.30 di mercoledì in via Giorgio Stephenson al numero 61, nella frazione Villaggio Cavour, presso la ditta meccanica Stuani. L'uomo è rimasto schiacciato accidentalmente sotto un macchinario, come hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Rho.

Oltre all'ambulanza e all'automedica, è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco per liberarlo.