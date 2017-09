Crolla un ponteggio, morto un operaio | Foto

Un operaio di cui non sono state rese note le generalità è morto in seguito al crollo di un ponteggio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 all'interno di un cortile di via Fabio Mangone a Milano (zona Porta Genova).

L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora nota. Secondo una prima ricostruzione sembra che gli operai stessero smontando l'impalcatura dopo alcuni lavori sull'edificio. Il collasso, probabilmente, sarebbe stato causato da un sovraccarico del ponteggio.

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto l'operaio rimasto incastrato sotto alla struttura. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è spirato prima del trasporto al pronto soccorso. Per accertare le responsabilità dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza l'area.