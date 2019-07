Operaio precipitato da oltre cinque metri: è in condizioni disperate in ospedale

Incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 26 luglio a Buccinasco, nell'hinterland sud-ovest di Milano.

E' successo pochi minuti dopo le dieci in una zona idustriale, in via Piemonte. Un uomo di 56 anni è in condizioni gravissime: si trova in coma al Policlinico di Milano, dove è stato portato d'urgenza dai sanitari del 118 arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

L'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) riferisce che l'uomo è caduto da oltre cinque metri di altezza. Sul posto la polizia locale di Buccinasco ha effettuato i rilievi del caso.

Altro operaio precipitato a Bovisa

Soltanto giovedì un altro operaio era precipitato da una impalcatura a Milano, in zona Bovisa: era stato portato in coma al Niguarda, in condizioni disperate. La polizia era intervenuta sul posto per comprendere la dinamica della caduta.