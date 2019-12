Incidente sul lavoro a Milano, operaio 37enne giù da un palazzo in costruzione: è gravissimo

Gravissimo incidente sul lavoro mercoledì mattina in via Andrea del Sarto a Milano. Lì, per cause ancora da accertare, un uomo di trentasette anni - L.M., italiano - è caduto nel vuoto dal terzo piano di un palazzo in costruzione.

L'operaio, che era al lavoro nel cantiere edile, ha fatto un volo di almeno sette, otto metri. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, il 37enne è stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Stando a quanto riferito dai soccorritori, l'uomo ha riportato gravi traumi su diverse parti del corpo: le sue condizioni sono considerate molto delicate.

Nel cantiere di via del Sarto, dove sono in corso le opere per la costruzione di alcune villette, sono intervenuti gli agenti della Questura, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Allertata anche la procura, con il pool "specializzato".

Poco meno di un'ora prima, un altro grave incidente sul lavoro era avvenuto a San Donato. Lì, un 20enne è stato travolto da alcuni tubi di metallo caduti da un muletto: il giovane, anche lui ricoverato in condizioni gravi, rischia di perdere una gamba.