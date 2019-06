Incidente sul lavoro alla Manifattura tabacchi, operaio taglia cavo dell'alta tensione: è grave

Stava eseguendo dei lavori sul muro, dal quale nei giorni scorsi si erano staccati dei pezzi. E in quel momento - non è ancora chiaro perché - ha tagliato un cavo dell'alta tensione, ferendosi gravemente.

Incidente sul lavoro venerdì mattina all'ex Manifattura tabacchi di Milano, dove un operaio di trentuno anni - un cittadino romeno assunto regolarmente da una coop di Vigevano - è rimasto ustionato a braccia e volto.

Tutto è successo verso le 9, quando l'uomo stava usando una smerigliatrice sul muro della struttura, all'angolo tra via Santa Monica e viale Suzzani. Forse pensando che la corrente fosse tolta o forse perché non si è accorto della presenza del cavo, il 31enne lo ha tranciato ed è stato immediatamente folgorato. Soccorso dal 118, l'operaio è stato portato al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni serie, anche se fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo Radiomobile e dai tecnici dell'Ats, che adesso accerteranno eventuali responsabilità. In via Santa Monica sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli addetti di Unareti, che hanno poi provveduto a staccare la corrente.