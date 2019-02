Incidente in ditta chimica, reattore si accende "per sbaglio": operaio ustionato a testa e collo

Stava pulendo un reattore che in quel momento era spento, come da procedura. Improvvisamente, però, il macchinario è entrato in funzione e ha liberato una fiammata che lo ha "investito".

Grave incidente sul lavoro giovedì mattina a Marcallo con Casone, nel Milanese, dove un operaio italiano di cinquanta anni è rimasto ustionato durante il suo turno all'interno di una fabbrica di via Fratelli Kennedy che si occupa di produzione di solventi chimici.

Il 50enne, stando a quanto appreso, alle 7.30 era impegnato nella pulizia di un reattore con i prodotti usati solitamente. Per motivi ancora da chiarire, lo stesso reattore si è acceso e dalla macchina è partita una fiammata, che l'uomo non è riuscito a evitare.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero del 118, l'operaio è stato trasportato al reparto ustionati del Niguarda di Milano: secondo le prime informazioni, ha riportato ustioni alla testa, al collo e alle spalle.

Le sue condizioni vengono giudicate serie ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Poco dopo, alle 10.40, un secondo incidente sul lavoro si è verificato in una fabbrica di Gaggiano che produce materiali plastici. Lì, tre operai sono stati colpiti alla testa da un tubo che si è staccato da un silos. I tre sono stati medicati sul posto e poi ricoverati in ospedale.