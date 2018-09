Gli esplode addosso bidone con liquido infiammabile: operaio gravemente ustionato

Un lavoratore di 35 anni è rimasto gravemente ustionato dopo che un contenitore di liquido infiammabile gli è scoppiato addosso mentre lo stava maneggiando. Questa la ricostruzione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza di quanto avvenuto in un cantiere in via Castel Morrone 15 verso le 13 del 7 settembre. Sul posto, allertati dai colleghi dell'uomo, sono giunte un'ambulanza e un'automedica. La vittima di infortunio è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Niguarda in codice rosso.

A causa dell'esplosione della bottiglia contente materiale infiammabile, l'operaio, un cittadino egiziano con regolare permesso di soggiorno, ha riportato ustioni di secondo grado al viso, al collo, alle braccia e al torace. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il 35enne era cosciente.

Allertati del grave incidente anche i vigili del fuoco di Milano Messina e la polizia, che sono accorsi sul posto. Al momento sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. "Il liquido maneggiato dall'uomo", riportano i pompieri, "ha scatenato una reazione chimica all'origine delle ustioni. Ma nel cantiere non è divampato alcun incendio".