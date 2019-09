Gli asportarono il rene sano: due medici del Fatebenefratelli a processo

Inizierà lunedì 30 settembre il processo a carico di due medici del Fatebenefratelli, a causa di un errore che è costato a un paziente di 87 anni l'asportazione del rene sano anziché di quello malato. L'operazione avvenne nel mese di dicembre del 2017. L'anziano, che aveva e ha tuttora una neoplasia, era partito da Reggio Calabria alla volta di Milano per effettuare l'asportazione del rene.

Tuttora l'uomo è costretto a continui viaggi nel capoluogo lombardo per sottoporsi a terapie endoscopiche: prima o poi dovrà in ogni caso farsi asportare il rene ammalato perché, per l'età, non può subire trapianti. Il pm milanese Tiziana Siciliano ha quindi emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dei due medici.

L'anziano si è costituito parte civile e chiederà danni per un milione e mezzo di euro. Secondo quanto si apprende, il figlio riferisce che nessuno avrebbe "segnato" con un pennarello il rene da operare.