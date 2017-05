Metro M1 ferma, stop tra Inganni e Bisceglie

La circolazione della metropolitana M1 è stata sospesa nel primo pomeriggio di venerdì 5 maggio a Milano. Lo stop è scattato verso le 13,30 sulla linea rossa tra le stazioni di Inganni e Bisceglie.

I treni sono stati fermati per — spiega Atm in una nota — “verifiche verifiche agli impianti". La tratta non è interrotta: l'Azienda trasporti milanesi ha attivato un collegamento sostitutivo con autobus. La circolazione è regolare tra le altre fermate della linea.