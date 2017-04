Metro gialla M3 sospesa tra Rogoredo e Porta Romana "su disposizione delle autorità"

Nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile la circolazione della metropolitana M3 è stata interrotta tra le stazioni di Rogoredo e Porta Romana. La notizia è stata diffusa da Atm con una nota.

Si tratta dell'ennesimo fermo "su disposizione delle autorità" a Milano in questo ultimo periodo.

L'azienda trasporti milanesi ha attivato bus sostitutivi per collegare la tratta. La cirolazione è rallentata su tutta la linea. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 16.20. È il secondo stop in un giorno per i treni della metropolitana: in mattinata si è fermata la M5.