Metropolitana rossa sospesa tra le fermate di Pasteur e Palestro: attivati i bus sostitutivi

La linea della metropolitana rossa M1 di Milano è stata sospesa nel pomeriggio di giovedì 21 settembre tra le fermate di Pasteur e Palestro. La notizia è stata diramata dall'azienda trasporti Milanesi con una nota.

Secondo quanto appreso si è trattato di un "inconveniente tecnico a un treno" e non di un allarme bomba come avvenuto qualche ora prima, sempre sulla M1, tra le stazioni di Inganni e Bisceglie. Per mantenere attivo il collegamento è stato attivato un collegamento bus sostitutivo. La linea metropolitana ha ripreso la circolazione intorno alle 18,20.

#M1: sospesa tra Pasteur e Palestro (inconveniente tecnico). Bus sostitutivi attivi nella tratta non servita. — ATM informa (@atm_informa) 21 settembre 2017

#M1: regolari le tratte Bisceglie/Rho Fieramilano-Palestro e Pasteur-Sesto 1° Maggio. Sospesa tra Palestro e Pasteur. 16 bus sulla tratta. — ATM informa (@atm_informa) 21 settembre 2017