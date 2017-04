Milano, 1 maggio senza mezzi di sera: tram, autobus e metropolitane Atm fermi dalle 19.30

Sarà un 1 maggio di festa anche per i lavoratori di Atm. L’azienda di trasporti cittadini ha infatti annunciato per lunedì 1 maggio un servizio ampiamente ridotto, proprio per la concomitanza con la festa dei lavoratori.

Metropolitane, autobus e tram inizieranno le proprie corse un po’ più tardi al mattino e le termineranno decisamente in anticipo rispetto all’orario solito.

Le ultime metropolitane - ha annunciato Atm - partiranno dai capolinea verso le 19 e lo stesso faranno autobus e tram.

A complicare ulteriormente la situazione dei mezzi di superficie saranno i cortei che attraverseranno le vie del centro e che, inevitabilmente, causeranno deviazioni e tagli di parte delle linee.

1 maggio, tutti gli orari delle metro nel dettaglio