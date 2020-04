Milano, ecco gli orari di Atm per il primo maggio: metro, bus e tram a servizio ridotto

L'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato sul sito orari e modifiche al servizio Atm per il 1° maggio.

Venerdì primo maggio, giorno della Festa dei lavoratori le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa.

Qui sotto le prime e ultime partenze dai capolinea e la frequenza dei treni.

Linea M1

Frequenze

Tratta Sesto FS-Pagano: treni ogni 8 minuti

Diramazione per Rho Fiera e Bisceglie: treni ogni 16 minuti

Linea M2

Frequenze

Famagosta - Cascina Gobba: treni ogni 7 minuti e 30

Diramazione Assago Forum – Cologno Nord e Gessate: treni ogni 30 minuti

Linea M3

Frequenze

Treni ogni 7 minuti e 30

Ore 19:30 ultimo passaggio in Duomo

Linea M5

Frequenze

Treni ogni 4 minuti circa

Linee di superficie

Qui sotto trovate, linea per linea, gli orari delle prime e ultime corse in partenza dai capolinea.

- Tram

- Bus urbani

- Bus extraurbani

- Milano – Limbiate

- Linee subaffidate

Radiobus di Quartiere

Venerdì 1° maggio il servizio è sospeso.

Rete notturna

La rete notturna non fa servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 2 maggio. Qui gli orari delle prime e ultime partenze dai capolinea.

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

Venerdì 1° maggio, la metro leggera fa servizio dalle 13 alle 19:30.

In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, la fermata in prossimità dell’ospedale è in via Olgettina.

Parcheggi

I parcheggi di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo, Molinetto di Lorenteggio e Forlanini sono aperti e utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale ATM. Chiuso quello di Crescenzago.

I parcheggi di Vittor Pisani, Abbiategrasso e Bovio sono aperti a pagamento H24.

Venerdì 1° maggio tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 alle 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ATM Point e biglietti

Venerdì 1° maggio gli sportelli sono chiusi. Vi suggeriamo di acquistare i biglietti sulla nostra app o inviando un SMS al 48444. In metropolitana potete fare il biglietto anche pagando contactless.