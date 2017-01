Milano, la metro apre prima: ecco i nuovi orari

1 / 2

La metro di Milano apre prima al mattino e anticipa gli orari delle proprie corse. Dal prossimo 9 gennaio, infatti, entrerà in vigore la tanto attesa e tanto voluta - su tutti dal sindaco Beppe Sala - apertura anticipata delle quattro linee metropolitane.

“Le partenze dei treni dai capolinea - annuncia Atm in una nota - seguiranno un nuovo orario, tutti i giorni dal lunedì al sabato, per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, soprattutto lavoratori, nelle primissime ore del giorno”.

“L’ampliamento dell’orario - sottolinea l’azienda trasporti milanesi - è reso possibile a seguito di una serie di verifiche e di azioni importanti sull’organizzazione dell’intera macchina dell’azienda, tra cui sono rientrate anche venti assunzioni nell’ambito della direzione della metropolitana.

Ed è la stessa Atm a spiegare tutto il lavoro che c’è dietro l’apertura anticipata delle metro. “Sono stati affrontati e rivisti - evidenzia l’azienda - i turni delle figure professionali coinvolte nell’esercizio, la sincronizzazione degli orari di servizio, la programmazione delle manutenzioni. Il tutto, orchestrando le partenze dai capolinea in modo da far coincidere gli arrivi alle stazioni di interscambio in maniera più armonica ed efficace per i clienti”.

“Particolare importanza - conclude Atm - ha rivestito l’organizzazione dei processi di manutenzione che ogni notte iniziano quando le linee terminano il servizio. Anticipando l’orario di apertura delle linee al mattino si comprime ulteriormente il tempo a disposizione, che costringe quindi ad un superlavoro per garantire la massima sicurezza dei viaggiatori. Proprio per questo motivo saranno impiegati quindici operai in più”.

L’avvio dell’apertura anticipata al mattino, costata sei milioni di euro all’anno, verrà “festeggiata” anche con l’emissione di un biglietto speciale.

ECCO NEL DETTAGLI I NUOVI ORARI DELLE METRO DI MILANO