Atm, si parte l'1 luglio con l'orario estivo: il "ridotto" di agosto per meno tempo

E' in arrivo l'orario estivo di Atm, che partirà l'1 luglio per i mezzi di superficie e l'8 luglio per il metrò, fino al 3 settembre.

L'esperienza del 2016 serve a introdurre alcuni correttivi, perché ormai Milano si "desertifica" sempre di meno, sia perché non è più l'era delle fabbriche che chiudevano i battenti per tutti per due o tre settimane, sia perché nel fratempo ogni anno aumentano sempre più i turisti.

Di conseguenza, l'orario maggiormente ridotto partirà il 7 agosto e non l'1 agosto, e la metropolitana "verde" verrà ridotta, sì, ma un po' meno del solito. Si è infatti notato che la linea che collega, tra l'altro le due principali stazioni ferroviarie (Centrale e Garibaldi) e alcune zone di movida (Porta Nuova, Brera, Darsena) è sempre più frequentata.

Nel 2016 il neo assessore alla mobilità Marco Granelli aveva annunciato che avrebbe voluto rivedere l'orario estivo nel suo complesso, ma al momento questo non è stato possibile: sembra infatti che il Comune di Milano e Atm si stiano concentrando su un'altra priorità, quella di rivedere il piano di tagli messo in atto recentissimamente, che non ha soddisfatto quasi nessuno.