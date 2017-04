Tentano di prendere l'aereo con 138mila euro: bloccati dai funzionari delle dogane a Orio

Stavano per lasciare l'Italia nascondendo nelle valigie oltre 138mila euro, non l'hanno fatta franca: sono stati fermati dai funzionari dell'ufficio delle dogane. È successo nei giorni scorsi nell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) nei guai un cittadino romeno e un croato.

Il primo – come riportato in una nota diramata dall'agenzia delle dogane – è stato fermato con 73.500 euro in banconote di vario taglio nascosti nella valigia; il secondo è stato fermato mentre stava per lasciare l'Italia senza aver dichiarato.

Per loro è scattata una sanzione: è stata sequestrato metà del denaro trasportato illecitamente (sopra ai 10mila euro). Tradotto: al primo sono stati pignorati 31.750 euro, al secondo 27.500.