Orio al Serio, tenta di partire per la Spagna con 20mila euro nascosti nelle scarpe: maxi multa

Stava partendo dall'aeroporto di Orio al Serio per la Spagna nascondendo oltre 20mila euro nelle scarpe, ma per lei è scattata una maximulta. È successo nei giorni scorsi, nei guai una cittadina marocchina; il fatto è stato riportato in una nota diramata dall'agenzia delle dogane.

La donna è stata fermata nel terminal partenze durante i controlli congiunti di funzionari delle dogane e militari della guardia di finanza. Il denaro era stato nascosto nelle scarpe, ai piedi della donna, all’interno delle tomaie e sotto le suole. Per lei è scattata una sanzione di 1.507 euro, pari al 15% della parte trasportata illegalmente (oltre i 10mila euro); multa immediatamente saldata.

Non è la prima volta che accadono fatti simili nello scalo alle porte di Milano. A luglio 2017 un cittadino romeno tentò di entrare in Italia nascondendo 41mila euro nel bagaglio a mano, un altro fatto analogo avvenne nel mese di ottobre. Il 5 febbraio, invece, era stato fermato un uomo con circa 40mila euro in valigia.