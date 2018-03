A Milano apre il primo "ospedale" riservato alle donne: e ci lavorano soltanto dottoresse

Donne al servizio di altre donne. Ha aperto a Milano "Buongiorno Dottoressa", il primo studio medico che "ospita" soltanto dottoresse e riservato solo a pazienti donne.

È - spiegano le stesse promotrici, sette professioniste - "un ambulatorio di genere in cui lavorano esclusivamente medici donne, dedicato non soltanto alle patologie tipicamente femminili. Le specialiste afferenti all'ambulatorio, infatti, si occupano di nutrizione, otorinolaringoiatria, senologia, psicologia, fisiatria, ortopedia, medicina estetica, ginecologia".

L'ambulatorio - una sorta di mini ospedale tutto al femminile - occupa quasi 200 metri quadrati e si trova in viale Col di Lana, al civico 12. All'interno dominano il grigio, il bianco e il rosa, evidentemente scelti per accattivare le pazienti.

"Siamo un gruppo di donne medico, un gruppo di amiche, un team affiatato che collabora per offrire servizi, salute e benessere per tutte le donne - ha spiegato Mara Costa, il direttore sanitario -. Un poliambulatorio fatto da donne per le donne, dove trovare un ambiente professionale e confortevole per poter tutelare e migliorare la propria salute."

"L'idea di un ambulatorio di genere - ha proseguito la dottoressa - piace moltissimo alle specialiste che, come una squadra affiatata, pongono il benessere della donna al centro dell'attenzione. Una idea che trova positivo riscontro nelle utenti, che apprezzano molto la possibilità di trovare donne medico, le uniche, dicono, in grado di comprendere le paure, le necessità e le esigenze femminili".