Milano, macabra scoperta: dal sottoscala spunta un mucchio di ossa

Un mucchietto di ossa spuntate da un sottoscala al piano terra. Questa la macabra scoperta fatta nella mattinata del 30 ottobre da alcuni operai impegnati negli scavi per la ristrutturazione di un appartamento in viale Montello 7, traversa di via Sarpi. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Ad un primo esame i resti sembrerebbero di origine animale.

I lavoratori si sono accorti delle ossa verso le 8:45 e sono subito corsi a comunicarlo al direttore della ditta edile, il quale, a sua volta, si è rivolto immediatamente al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale, che ha effettuato le prime analisi sul materiale rinvenuto. Un esame più accurato è stato disposto per escludere scientificamente che i resti siano umani, ma anche per capire a quando risalgono.

Lo scorso aprile in un sotterraneo vicino alla Stazione Centrale erano stati trovati resti umani e ossa. Non lontano dal reperto all'epoca era stato rinvenuto anche un documento di un clochard scomparso nel '91.