"Una prostituta e il suo protettore mi tengono in ostaggio": alba di paura per un 52enne

Lo hanno costretto a salire in auto insieme a loro. Lo hanno obbligato a guidare verso il bancomat più vicino per prelevare. Ma, per fortuna della vittima, sulla strada c'era una pattuglia dell'Esercito, che ha evitato ogni ulteriore problema.

Alba di paura quella di domenica per un uomo di cinquantadue anni, cittadino italiano, che è stato preso in ostaggio da una prostituta e dal suo protettore. L'allarme è scattato alle 5.40, quando il conducente di una macchina ha letteralmente inchiodato davanti alla camionetta dei militari, che si trovava in via Monte Rosa, a due passi dal consolato iraniano.

Il 52enne si è subito avvicinato alla pattuglia e ha spiegato di essere ostaggio delle due persone che erano in auto con lui. L'uomo ha raccontato di aver avuto un rapporto con la ragazza, che però aveva preteso più soldi di quanto pattuito e così lei e il protettore avevano obbligato la vittima a salire a bordo per andare a prelevare a uno sportello bancomat.

La prostituta e il presunto protettore sono stati identificati dai militari e dalla polizia: lei è finita in Questura perché senza documenti mentre lui è stato lasciato libero, anche perché il 52enne non ha voluto formalizzare alcuna denuncia.