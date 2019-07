Ragazzo di 19 anni scomparso, l'appello dei genitori: "Ha bisogno di medicine per patologia cardiaca"

Un 19enne di Terrasini (Palermo) da quattro giorni ha fatto perdere le sue tracce e un'intera comunità è in ansia per lui. Si chiama Ottavio Trentacoste e l’ultima volta è stato avvistato a Catania mentre prendeva un treno per Taormina-Giardini Naxos.

A darne notizia lanciando un appello sono i genitori. "Ottavio - racconta la madre Silvia Caruso a PalermoToday - non ha il telefono. L'ultima volta che è stato visto indossava una polo bianca - con una scritta piccola dietro -, palantonici blu elettrico e un cappellino giallo con la scritta Michigan. Aveva con sè un trolley nero. Se qualcuno lo vede ci chiami, siamo molto preoccupati".

"Abbiamo visto nostro figlio l'ultima volta venerdì scorso - racconta il papà Salvatore Trentacoste - e domenica ho presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. I militari hanno analizzato le immagini delle telecamere della stazione dei treni e lo hanno visto lì".

Potrebbe essere arrivato fino a Milano, da qui l'appello della famiglia. Sabato mattina, infatti, alle ore 11 ha parlato con una persona di Palermo incontrata per caso alla stazione dove gli comunicava che per lavoro doveva fermarsi o a Roma o a Milano. Ottavio è alto 1,85 metri, ha gli occhi marroni e i capelli castani mossi. All'appello si unisce anche il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci: "Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo: ha bisogno di farmaci per la sua patologia cardiaca. Per chi avesse notizie utili può rivolgersi alle forze dell’ordine e ai familiari contattando i seguenti numeri: 339/4562164 o 334/8722374".