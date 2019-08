"Fumo" nei cespugli, ovuli di cocaina in auto: due pusher arrestati in poche ore a Milano

Doppio arresto degli agenti delle Volanti della Questura di Milano, che lunedì - nel giro di poche ore - hanno bloccato due spacciatori, colti in flagrante.

Il primo a finire in manette è stato un ventunenne gambiano, sorpreso all'interno di Parco Sempione dagli agenti della sezione bike. Il pusher, alla vista degli uomini in divisa, ha nascosto quarantadue grammi di hashish all'interno di un cespuglio nel parco meneghino, ma la sua mossa è servita a poco perché è stato visto e bloccato.

Poco dopo la stessa sorte è toccata a un cinquantenne peruviano. Lui è stato fermato per un controllo casuale mentre passava in auto in viale Monza. Gli agenti gli hanno trovato in tasca poco meno di un grammo di cocaina e così hanno deciso di perquisire la macchina, dove sono stati trovati due ovuli di sei e ottanta grammi ciascuno.

Il resto della "coca" lo spacciatore l'aveva lasciata a casa, un appartamento poco distante - in via Giovanni Pierluigi da Palestrina - dove i poliziotti hanno messo le mani su altri sessantatré grammi di droga, oltre che due bilancini di precisione e 185 euro in contanti.

Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.