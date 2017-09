Corrieri della droga a Malpensa, la finanza ferma una ragazza con 32 ovuli di cocaina

Aveva ingerito trentacinque ovuli di droga per un totale di quasi mezzochilo di cocaina. È stata fermata dalla guardia di finanza in servizio a Malpensa mentre cercava di entrare in Italia. Nei guai una giovane nigeriana di 28 anni.

La giovane, proveniente da Bruxelles, è stata accompaganta nell’area sanitario-detentiva “S1”, appositamente creata in aeroporto dove ha evacuato, sotto stretto controllo medico, 35 ovuli. Completata l'operazione è stata accompagnata in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Non è un caso isolato. Nelle scorse settimane nello scalo aeroportuale sono stati fermati otto "ovulatori": tre cittadini pakistani, due sudamericani (un un ecuadoregno ed un dominicano), un nigeriano e una donna della Liberia, oltre alla 28enne nigeriana.

Un giro di droga da capogiro. Secondo i dati resi noti dalle fiamme gialle dal 15 di luglio sono stati sequestrati 427 ovuli di droga per un totale di 2.8 chili di eroina e 1.8 di cocaina.