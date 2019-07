Bimba di sei anni cade da cavallo e sbatte la testa: trasportata in ospedale, è grave

È stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda la bimba di 6 anni che è caduta da cavallo a Paderno Dugnano nel primo pomeriggio di martedì 16 luglio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 13.10 in un centro ippico di via Erba, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni dell'accaduto non sono ancora chiari ma secondo una prima ricostruzione sembra che la bimba sia rovinata al suolo battendo violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce rossa di Cesano che hanno prestato le prime cure alla bimba e l'hanno accompagnata al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato pare abbia riportato una ferita alla testa e un trauma cranico, ma sarebbe cosciente.