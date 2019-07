Milano, padre accoltella il figlio durante una violenta lite in casa: "Voleva sempre soldi"

Solo per un caso la coltellata del padre lo ha colpito di striscio. Per questo è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita l'uomo di 46 anni ferito dal proprio papà durante una violenta lite all'interno della loro abitazione nel Milanese, a Pantigliate. Il responsabile dell'aggressione, un uomo anziano, ha accoltellato il figlio tossicodipendente domenica pomeriggio, poco dopo le 16.

A dare la notizia è stato il 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri. Secondo le prime informazioni il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.

Le continue estorsioni del figlio ai danni del padre

I carabinieri di Peschiera Borromeo (Milano) hanno denunciato sia il padre sia il figlio. Il genitore è stato accusato di lesioni gravi, il figlio di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Le indagini dei carabinieri hanno infatti accertato che il ferito, tossicodipendente ed alcolista, abitualmente minacciava il padre per farsi consegnare dei soldi.