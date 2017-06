Spaccio di droga, padre e figlio in manette

Il figlio si occupava di raccogliere le "ordinazioni", il padre di consegnare materialmente la droga sotto casa. Un duo "rodato" che, però, è stato interrotto dai carabinieri che, a Melzo, hanno tenuto sott'occhio per qualche giorno il via vai nella strada in cui abitano i due, per poi bloccarne l'attività.

I militari hanno in particolare sorpreso il genitore (un 50enne con precedenti) mentre, sotto casa, cedeva una dose di cocaina a due acquirenti. Così hanno disposto la perquisizione dell'appartamento, trovando circa sei grammi di marijuana e 100 euro in contanti, tutto sequestrato.

Gli accertamenti successivi hanno mostrato che i due acquirenti avevano prenotato la cocaina al telefono con il figlio, un 24enne. Così sono stati arrestati. Il giudice del rito direttissimo ha poi stabilito per loro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.