Città Studi, palazzo evacuato per fuga di gas: paura tra i condomini

Un edificio di cinque piani è stato totalmente evacuato a causa di una fuga di gas. L'episodio è accaduto alle 8:45 del 14 novembre in via Ponzio 81, zona Città Studi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con tre mezzi. Entro le 12 del giorno stesso la situazione è ritornata alla normalità.

Tanta la paura per i condomini, che hanno dovuto lasciare le abitazioni a causa del pericolo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il gas proveniva dalla sede stradale per una fuoriuscita dalla tubazione al di sotto del marciapiede. In corso accertamenti per verificare le cause della fuga. Dopo l'intervento dei pompieri, il palazzo è tornato in sicurezza e gli inquilini hanno potuto fare ritorno ai rispettivi appartamenti.