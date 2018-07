Non trova più i figli in metro: tira la leva dell'allarme e causa l'evacuazione del treno

Non ha visto più i suoi due figli e ha tirato la leva l'allarme della metropolitana scatenando l'evacuazione della metropolitana. È successo intorno alle 16 di venerdì 6 luglio sulla metro M1 Rossa tra le fermate di Palestro e Porta Venezia (direzione Sesto I Maggio). L'epilogo? Qualche attimo dopo, quando la famiglia ha ritrovato i bimbi nella stazione di Palestro; protagonista del fatto una famiglia di turisti italiani, come riferito dall'ufficio stampa di Atm.

Tutto è avvenuto a causa di un disguido: la madre ha perso di visto per qualche secondo i figli che, per errore, sono scesi alla fermata di Palestro. Non vedendoli ha tirato l'allarme e quando il treno si è fermato a Porta Venezia diversi passeggeri — che avevano notato l'agitazione della donna e avevano sentito i segnali di pericolo — sono usciti di corsa dai vagoni. È nata una sorta di evacuazione spontanea, ha precisato Atm, nonostante sulla linea non ci fossero problemi.

La coppia è tornata subito alla fermata precedente con un altro treno dove ha trovato i figli seduti su una panchina della banchina.