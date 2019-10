Lacchiarella, gli animalisti "minacciano" il Palio dell'Oca: "Una festa di trogloditi e beoti"

Sarà un Palio dell'Oca all'insegna della tensione, come spesso accaduto, quello che andrà in scena il 13 ottobre a Lacchiarella. Come ogni anno, infatti, nel paese del Milanese si terrà la classica manifestazione che si conclude poi con la "corsa dell'oca", il momento più atteso dai sette cantoni e da tutti gli appassionati.

Un momento che, però, non piace agli animalisti. Il gruppo "Centopercentoanimalisti" ha infatti già organizzato e annunciato "un presidio di disturbo contro il vergognoso palio delle Oche".

"A Lacchiarella, le povere Oche sono legate con tiranti, costrette a percorrere un lungo tratto di corsa tra la gente che urla e alcuni bifolchi travestiti da bifolchi che le incitano - le due accuse degli animalisti -. Una gara assurda, che porta solo stress agli animali usati come oggetti per divertire un pubblico di bassissimo livello culturale".

"Prevediamo - concludono dal gruppo - una Lacchiarella blindatissima. Unico obiettivo: disturbare il più possibile la festa di questi trogloditi mai civilizzati alle porte di Milano e dei beoti che vi assisteranno".

Due anni fa proprio al Palio del'Oca non erano mancati momenti di tensione, con gli animalisti che avevano invaso il percorso di gara e i "rivali" che avevano reagito con urla e spintoni. Alla fine, per riportare la situazione alla calma, erano dovuti intervenire i carabinieri in assetto antisommossa.