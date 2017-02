Il comune rilancia: "Palme in periferia grazie a un privato"

Le palme in Duomo continuano a tenere banco. Il rischio è dare l'impressione che in città non si parli d'altro; però le nuove piante sono obiettivamente diventate in pochi giorni "star" a tutti gli effetti. Strafotografate e stracitate nei bar, nelle case, sui giornali. Purtroppo anche oggetto di un atto vandalico, il noto incendio della notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio, per il quale ci sarebbe un identikit e sicuramente c'è una testimone.

E Palazzo Marino ora rilancia: gli uffici - secondo quanto riferisce l'assessore al verde e all'urbanistica Pierfrancesco Maran - sono al lavoro per trovare una localizzazione periferica per piantumare dieci palme che verranno donate da un tarantino, perito agrario e proprietario di una piantagione. Una donazione, quella del tarantino, che arriva proprio in seguito all'incendio, come atto di solidarietà verso Milano.

Sempre Maran ha ricordato che, a Milano, sono oggi 83 le aree verdi sponsorizzate, ma molte di più quelle senza sponsor. Un invito ai milanesi (singoli cittadini, ditte, imprese) affinché si prendano cura del verde pubblico cittadino, anche periferico. Intanto il dibattito politico passa dalla questione etnica (Matteo Salvini, il leader della Lega, aveva chiosato: "I clandestini ci sono, ora mancano scimmie e cammelli") agli sfottò goliardici (quattro consiglieri comunali in aula con altrettante finte banane) all'analisi sui ricavi. Per Basilio Rizzo (consigliere di estrema sinistra) Milano ricava 220 mila euro da Starbucks: "Una cifra non congrua alla pubblicità ricevuta dall'azienda". Anche se occorrerebbe, sull'altro piatto della bilancia, quantificare la pubblicità (gratuita) per la città di Milano.

Intanto si è saputo che Milano è "piena" di palme. Sono 131 quelle pubbliche, di cui la più antica ha 96 anni e si trova in via Ampére. A queste vanno aggiunte, poi, le centinaia di palme nei giardini privati. Non costano molto (al massimo 600 euro) e non richiedono nemmeno troppo lavoro per mantenerle.