"Femminismo = distruzione genere umano", imbrattano la panchina simbolo antiviolenza

"Femminismo = distruzione genere umano". Lo hanno scritto nero su rosso su una delle panchine installate a Milano, a Cassina de' Pomm, zona Greco. Lo denuncia Silvia Ruggiani, segretaria metropolitana del Partito democratico.

"Pensavano di insultare le donne e invece hanno colpito tutti. I vigliacchi che volevano offendere il femminismo hanno decisamente sbagliato bersaglio. Imbrattare una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere - una battaglia che riguarda tutti, uomini e donne - è un gesto oltre che vile, ignorante.

Non sarà certo una provocazione come questa ad arrestare l'impegno di una comunità in prima linea nella difesa dei diritti violati".

"Non saranno certo l'azione di vandali a cancellare il messaggio di quella panchina rossa e la memoria delle donne uccise. Il PD Municipio 2 con il coordinatore Simone Locatelli, infatti, si sta già mobilitando per ripulirla, e noi non li lasceremo da soli", conclude Roggiani.

Non è la prima volta

Nel 2019, la panchina rossa di via Confalonieri, all'Isola, in memoria delle donne imprigionate nel campo di concentramento di Ravensbrück, era stata vandalizzata.

Ignoti l'avevano graffiata con carta vetrata: non, quindi, una bravata, ma un'azione pensata e preparata. L'operazione di ripristino è stata messa in atto a cura della stessa associazione (Elica Rossa) che aveva voluto la panchina. In tanti si erano dati appuntamento in via Confalonieri: tra loro i consiglieri comunali di Milano Progressista Anita Pirovano e Paolo Limonta, ma anche Diana De Marchi (Pd). E poi diverse associazioni tra cui Anpi, Aned e il Comitato Internazionale Ravensbrück.