Milano, finti poveri prendono la spesa gratis ma poi la rivendono in strada: le immagini

Prendono la spesa destinata ai poveri e la rivendono a pochi passi dalle sedi dell'associazione Pane Quotidiano, che la distribuisce ogni giorni a centinaia di bisognosi di Milano, in viale Toscana e in viale Monza. Una vera e propria truffa messa in atto contro l'associazione documentata dalle telecamere di Striscia la notizia ma sulla quale alcuni mesi fa era intervenuta anche la polizia locale.

Le immagini girate dal programma Mediaset mostrano come esista una vero e proprio mercatino abusivo, dove molte persone rivendono la merce appena presa gratuitamente per pochi euro: c'è chi rivende l'intera busta - con formaggi, latte, pane e altri beni di prima necessità - per 3 euro. Ma c'è anche chi preferisce vendere ogni prodotto al dettaglio.

Quando l'inviato Max Laudadio, con la telecamera nascosta, si finge un acquirente, molti dei venditori non hanno difficoltà ad ammettere che si tratta di cibo di 'Pane Quotidiano'. L'associazione, in tutto questo, è vittima come spiega uno dei volontari addetto alla sicurezza in viale Toscana: "Io sono solo contro 50 non posso fare niente".

Luigi Rossi, il vice presidente dell'associazione spiega che purtroppo per colpa di qualche incosciente, si mette a repentaglio un lavoro così meritevole come il loro.