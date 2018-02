"Corpo estraneo in un panino": bloccato il pane nelle scuole di Milano, arrivano i grissini

Addio al pane, almeno per ora. E benvenuti ai grissini. Gli alunni delle scuole di Milano le cui mense sono servite da Milano Ristorazione dovranno fare a meno - di sicuro per la giornata di giovedì - delle michette a tavola.

Martedì, infatti, come reso noto dalla stessa azienda che gestisce il servizio mensa in numerosi istituti cittadini, "in una scuola d'infanzia è stata segnalata la presenza di un corpo estraneo in un panino".

"A titolo cautelativo - ha chiarito Milano Ristorazione in una nota stringata - e in attesa dei dovuti accertamenti" si è così deciso di disporre "il blocco del pane in tutte le utenze servite. Nella giornata del 1 febbraio 2018 - ha concluso l'azienda - a tutte le utenze saranno somministrati grissini".

"Ci siamo immediatamente attivati col comune e Miri per avere ulteriori informazioni", hanno annunciato i genitori della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, l'ente che cura i rapporti proprio tra le famiglie e Milano Ristorazione.

"Come ogni genitore coscienzioso ci siamo posti nell'immediato alcune domande - hanno spiegato le mamme e i papà - «Sarà successo nella scuola di mio figlio? Di che corpo estraneo si tratta? C'è stato un rischio per la salute dei bambini? Fino a quando mancherà il pane nelle scuole?». Ovviamente queste sono solo alcune domande e tantissime altre ce ne sono venute in mente, altrettante ci sono state poste dai commissari mensa milanesi turbati da questa notizia. Domande che ad ora rimangono senza risposta ma che evidenziano una realtà: l'importanza del ruolo dei commissari mensa che garantiscono un controllo assiduo e attento nelle mense dei nostri figli".

"Accadimenti incresciosi come questo - hanno continuato i genitori - non devono rimanere fatti di cronaca, ma devono trasformarsi in opportunità di risveglio del senso civico della attiva partecipazione delle famiglie finalizzato al miglioramento della refezione scolastica e più in generale dei servizi offerti ai bambini e ai ragazzi milanesi".