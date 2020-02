Blitz della finanza nel panificio: sporcizia e lavoratori tutti in nero, guai per il titolare

Lavoratori in nero, tutti. E carenze igienico sanitarie. Il titolare di un panificio di San Donato Milanese è stato denunciato nei giorni scorsi per favoreggiamento e utilizzo di manodopera clandestina e la sua attività è stata segnalata all'agenzia di tutela della salute di Milano per tutti gli approfondimenti del caso.

A incastrare l'imprenditore sono stati i finanzieri della compagnia di Melegnano, impegnati nei controlli contro l'evasione e lo sfruttamento di lavoro irregolare. Le fiamme gialle - come riportato in una nota - si sono presentati all'alba nel forno e hanno trovato "sette lavoratori, di nazionalità extracomunitaria, tutti irregolari".

Quattro di loro - fa sapere ancora la Gdf - erano senza permesso di soggiorno e, una volta identificati, sono stati accompagnati in Questura per l'avvio delle procedure per l'espulsione e sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Non solo lavoro in nero, però. Perché i locali aziendali - sottolineano i finanzieri - sono stati trovati in "condizioni carenti sotto il profilo igienico sanitario" ed è quindi scattata immediatamente la segnalazione all'Ats.