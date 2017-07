Avvocata accoltellata nel suo studio, Paola Marioni ha urlato il nome del suo aggressore

Avrebbe fatto il nome della persona che l'ha accoltellata mentre i sanitari del 118 la accompagnavano sull'ambulanza, quando era ancora cosceinte. Ed è su questa pista che si stanno concentrando le indagini degli agenti della squadra mobile di Milano sul caso di Paola Marioni, l'avvocata di 57 anni accoltellata giovedì sera nel suo studio di via dei Pellegrini (zona Porta Romana). La professionista è specializzata in diritto civile e assiste i condomini nei loro rapporti con le proprietà degli stabili, la persona che ha tentato di ucciderla intorno alle 18.40 potrebbe essere proprio tra questi. Per il momento l'ipotesi di reato su cui stanno lavorando le forze dell'ordine è tentato omicidio.

Milano, avvocata accoltellata nel suo studio di via dei Pellegrini

Paola Marioni è stata raggiunta da diversi fendenti al collo e all'addome. Lacerazioni causate da un'arma bianca, hanno precisato dalla Questura. Coltello che non è ancora chiaro se sia stato trovato dagli investigatori, gli uomini della scientifica hanno esaminato lo studio dell'avvocata fino a notte fonda. Secondo quanto trapelato era tutto in ordine e dagli scaffali non mancherebbe nessun faldone.

L'ipotesi più accreditata è che la 57enne, sola nel suo studio, abbia aperto lei stessa la porta alla persona che l'ha aggredita. Dopo le coltellate ha chiesto lei stessa aiuto, attirando l'attenzione di un inquilino che ha chiamato i soccorsi.

Le ragioni dell'agguato sono in fase di accertamento. L'aggressore potrebbe essere catturato già nelle prossime ore, trattandosi di una persona conosciuta dalla donna. Le condizioni di Marioni sono ancora molto gravi e gli investigatori la ascolteranno una volta migliorata. Nel frattempo i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per ricostruire il percorso del violento e capire in che direzione si è allontanato.