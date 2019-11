Milano, è morta Paola Santoro: giornalista di Repubblica si spegne a 48 anni

È morta a 48 anni Paola Santoro, giornalista milanese di Repubblica e del settimanale femminile D. La notizia è stata riportata sulle colonne del quotidiano per cui scriveva.

Paola è morta a Milano al termine di una lunga malattia che l'aveva colpita circa due anni fa. Era nata a Torino nel 1971 e dopo la scuola di giornalismo, poco più che ventenne, era approdata al settimanale femminile di Repubblica; negli anni era diventata una delle colonne portanti e arrivando a ricoprire, infine, il ruolo di vicecaporedattore dell'ufficio centrale.

"Aveva un talento naturale: grandi capacità organizzative, scrittura veloce e fiuto straordinario per la notizia", così l'ha ricordata in un commosso articolo Mara Accettura. "Paola era sveglia, ironica, allegra — ha proseguito la collega —. Si accorgeva degli altri a livello professionale e umano. Si congratulava a voce alta se un articolo le era piaciuto molto, era la prima ad avvicinarsi alla stagista che arrivava smarrita il primo giorno di lavoro, a invitare a pranzo la collega nuova per inserirla nella squadra".

Sono in tanti a ricordarla per la sua autoironia, la gentilezza e il senso di dovere con cui affrontava ogni aspetto della sua vita. Paola lascia il compagno Lele e la figlia Matilde, i funerali si svolgeranno nella giornata di lunedì 18 novembre, alle 14.45, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio di Corso XXII Marzo a Milano.