La donazione a Milano di Paolo Limiti: tremila cimeli (libri, foto, dvd) in biblioteca

L'eredità che Paolo Limiti lascia a Milano è una donazione di tremila pezzi che potranno essere liberamente consultati in una biblioteca. Lo fa sapere Filippo Del Corno, assessore alla cultura, nel giorno dei funerali dell'artista, nato nel 1940 e appena scomparso, che viveva in via Cagliero. Le esequie sono previste per le 14.45 in via Melchiorre Gioia, alla chiesa di Santa Maria Goretti.

La Fondazione Cineteca sta catalogando i pezzi già donati, ma Del Corno ha aggiunto che erano in corso accordi verbali per ampliare la donazione, effettuata poco prima di ammalarsi di tumore. Donazione frutto del suo spirito da attento collezionista: riviste, fotografie, libri, cassett, dvd e libri monografici su star del cinema e della musica.

Il luogo in cui verranno resi disponibili al pubblico questi cimeli sarà la Biblioteca di Morando, gestita in via Tofane (non lontano dalla casa di Limiti) proprio da Fondazione Cineteca.