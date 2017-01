Paolo Sigurtà, l’uomo scomparso a Natale: auto lasciata in riva al Ticino, ricerche in corso

Le tracce di Paolo Sigurtà, quarantasei anni di Corbetta, si sono perse la sera della Vigilia di Natale. Amici e parenti lo aspettavano a cena, ma lui non è mai arrivato e da quel momento è ufficialmente scomparso.

L’unico indizio che ha lasciato, scoperto domenica da un amico, è la sua auto - chiusa - parcheggiata nei pressi di un ristorante a Castelletto di Cuggiono, praticamente a due passi dal Ticino.

La paura, combattuta dalla speranza dei familiari che non sia così, è che Paolo possa aver compiuto un gesto estremo.

Fino ad ora le ricerche non hanno dato nessun esito. Ma giovedì mattina, la macchina dei soccorsi si è rimessa nuovamente in moto.

A Cuggiono sono in azione ventitré uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, tra sommozzatori, equipaggio di un’autopompa e soccorritori con un Gps per seguire ogni traccia. In campo anche volontari della protezione civile e carabinieri con un elicottero.