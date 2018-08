Il papà dei bimbi morti di Albairate: "Una tragedia che si poteva evitare"

"Bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo". Queste le parole di Pietro Pipolo, il padre dei due bambini di Albairate morti dopo essere stati travolti da un treno a Brancaleone (Reggio Calabria) lo scorso 8 agosto. Per la prima volta dopo il tragico incidente, l'uomo ha rotto il silenzio: "Morire in questo modo atroce nel 2018 non è possibile".

La perdita dei due figli, Lorenzo di 12 anni e Gilla di 6 anni, viene descritta dal padre come "un fatto impensabile, raccapricciante e ingiusto". I due piccoli, infatti, erano stati scaraventati al bordo delle rotaie mentre stavano cercando di attraversare il passaggio sui binari che conduceva alla spiaggia di Brancaleone, dove si trovavano in vacanza.

La sorellina è sfuggita dalla madre divincolandosi e il fratello l'ha rincorsa. È bastato un attimo. La madre li ha seguiti, ma il treno è sopraggiunto troppo velocemente e li ha uccisi entrambi sul colpo. La donna, finita giù da una scarpata, è stata poi ricoverata a Reggio Calabria in pericolo di vita.

Nella settimana dei loro funerali il padre commenta la tragedia attraverso i suoi consulenti Luigi Peron e Linda Mazzon, di uno studio bolognese specializzato nella difesa e tutela dei diritti dei danneggiati: "Se ci fosse stata la necessaria prevenzione e diligenza da parte degli enti competenti, il buon senso e l'attenzione che ciascuno di noi si aspetta dalle istituzioni la tragedia si sarebbe evitata".

Pietro Pipolo non chiede giustizia solo per se stesso, ma esige anche che fatti del genere non accadano mai più: "Il tratto dov'è avvenuta la tragedia dev'essere messo in sicurezza subito". La società a cui il genitore si è affidato evidenzia l'assurdità delle circostanze, a partire dal fatto che i sottopassaggi siano inagibili. Sull'assenza di barriere protettive sta già indagando la procura di Locri.