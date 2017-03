Papa Francesco a Milano, ecco il biglietto da collezione di Atm che celebra la visita

Un biglietto da collezione per celebrare la visita Pastorale di Papa Francesco. È quanto ha realizzato Atm, azienda che si occupa del trasporto pubblico di Milano, per l'arrivo del Pontefice il prossimo 25 marzo. Il tagliando è in distribuzione da sabato 18 marzo e sarà emesso fino a domenica 26 in tutti i distributori automatici e rivendite della metropolitana.

Quest’emissione speciale del biglietto dà continuità alla serie di biglietti da collezione che accompagnano importanti ricorrenze o eventi significativi sia per Atm (i nuovi treni Leonardo e gli abbonamenti Senior tra le ultime stampe) sia per la storia del nostro Paese (il 1° maggio, la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, la festa della Repubblica, la finale della Champions League a Milano).

Atm ha potuto recuperare una vecchia tradizione grazie al fatto di avere un sistema tecnologico molto versatile, con il quale è possibile modificare rapidamente il layout dei biglietti senza costi aggiuntivi.