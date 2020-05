Milano, papà aggredito, insultato e picchiato dal figlio 17enne: ragazzino finisce in comunità

Minacce, aggressioni sia fisiche che verbali. E poi gli insulti. Aveva trasformato la vita di suo padre in un inferno. Per questo un ragazzino di 17 anni è stato accompagnato in una comunità dai carabinieri della stazione Vigentino. L'accusa? Maltrattamenti in famiglia

Tutto era iniziato nell'estate del 2018, come riferito dai carabinieri del comando provicnciale di Milano. Il giovane, un italiano già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, si era reso responsabile di reiterati maltrattamenti verso il padre di 43 anni.

Violenze che sono state denunciate e nella giornata di giovedì 21 maggio si sono tradotte in una misura cautelare emessa dal tribunale per i minorenni.