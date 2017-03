Papa Francesco a Milano: i preparativi in via Salomone

Le case bianche Aler di via Salomone, in zona Forlanini-Mecenate, sono la prima tappa della visita di Papa Francesco a Milano e Monza di sabato 25 marzo. Bergoglio atterrerà alle 8 a Linate e nel giro di poche decine di minuti arriverà nel mega complesso di case popolari, per una preghiera: ad attenderlo non più di 10 mila persone, che per accedere all'area dovranno esibire un pass.

INFOGRAFICA: TUTTE LE TAPPE DEL PAPA

Papa Francesco visiterà anzitutto la parrocchia di San Galdino, di fronte alle case popolari, poi farà visita a due famiglie e infine pregherà nei pressi della cappella della Madonna, nel parcheggio adiacente al complesso.

PAPA A MILANO: TUTTE LE VIE CHIUSE

Venerdì 24, di prima mattina, fervono i preparativi per l'arrivo del Papa. Sono già state posizionate le transenne ai bordi della strada e viene recintato lo spazio verde attorno alle case bianche. L'area delle case è transennata e controllata dalle 8 di giovedì 23: l'accesso viene limitato dalle forze dell'ordine.

Dalle ore 20 di venerdì 24 è stato statuito il divieto di transito in via Salomone tra piazza Ovidio e via Norico, oltre che in via Numidia e in via Zama.