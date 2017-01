Il papà che ogni giorno scrive una lettera per “Papo superhero”, suo figlio morto a 10 anni

1 / 2

Da quel giorno ha iniziato a scrivergli perché non poteva più parlargli. Ha cominciato ad affidare i suoi pensieri a un foglio di carta sapendo che lui, il suo supereroe, sarebbe stato in grado di vincere anche la morte. Come poi ha fatto senza alcuna fatica.

Perché la storia di “Papo Superhero”, un bimbo morto a dieci anni per problemi al cuore, e di suo padre Andrea Pilotta - impiegato quarantunenne di Bollate, marito di Nicoletta e papà di Jacopo detto Papo e Carlotta detta Totta - è di quelle che fondono la vita e la morte, il ricordo e la disperazione, unendo tutto con l’amore.

Dal 25 agosto, il primo giorno senza Jacopo - questo il vero nome di “Papo” -, Andrea ha aperto un blog e ha iniziato a scrivere, a parlare con il suo piccolo supereroe, che se ne era andato - “senza vivere nemmeno un giorno da malato”, sottolinea papà - per arresto cardiaco per dissociazione elettromeccanica.

L’ultimo giorno di Papo è stato in un letto d’ospedale, dopo un attacco mentre era in campeggio, che non gli ha lasciato scampo. Da lì, però, è iniziata la sua vita da supereroe, grazie alla penna di papà Andrea, che ogni giorno pesca una foto, un ricordo, una storia.

“Papo è stato il più valoroso e divertente tra i supereroi - scrive Andrea sul blog -. Ora, che è dall’altra parte dell’infinito, si diverte a correre, saltare e far perdere le proprie tracce: un mese è il tasso, quello dopo fa la tigre e poi forse il delfino, o l’onda. Di sicuro è diventato quel qualcosa di potente e misterioso che muove le maree, l'istinto degli animali e la bellezza della natura. Di qua dall’infinito Papo è il suo sorriso, le sue battute, le nostre risate ed i nostri pianti”.

“Sorrisi, battute, risate e pianti” che hanno fatto innamorare persone da ogni parte d’Italia, tanto che in questi giorni è partita una vera e propria campagna - con già tremila adesioni - per chiedere alla Feltrinelli di fare delle lettere di Andrea - centoventidue al momento - un libro.

“La rivoluzione d'amore non si ferma - l’invito di papà Andrea -. Ricordate di fare: sorriso, hashtag #paposuperhero #lovebombing” e quindi condividere la foto sulla pagina Facebook di “Papo superhero”. Papo è pronto per l’ultima impresa.

ECCO LA PRIMA LETTERA CHE ANDREA HA SCRITTO PER PAPO