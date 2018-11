Si lanciano col paracadute da un cantiere a Milano, uno va a sbattere contro un palo

E' finito in codice giallo al Policlinico, dopo che insieme ad un amico ha partorito l'idea di lanciarsi con un paracadute dal punto più alto di un edificio di Milano. Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì, in una struttura di via Gottlieb Wilhelm Daimler, in zona Cascina Merlata.

E' lì che poco dopo il lancio, il protagonista, un 32enne si è ferito andando a sbattere contro un palo della luce. Sul posto, oltre al 118 arrivato con ambulanza e automedica, sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l'uomo.

Si stanno valutando i provvedimenti da prendere contro il 32enne.