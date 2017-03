Andavano in giro con le auto lasciate dai clienti nel parcheggio a Malpensa: denunciati in due

Il rappresentante legale e il dipendente di una ditta di parcheggi a lungo termine all’aeroporto di Milano Malpensa sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di appropriazione indebita. I due, rispettivamente un cittadino polacco e un italiano, sono accusati di aver usato per motivi personali - più e più volte - le auto che i clienti lasciavano loro in custodia prima di partire.

A smascherare i due sono stati i militari di Neive, nel Cuneese, che hanno raccolto diverse denunce di donne e uomini che si erano accorti della truffa.

Il titolare e il dipendente del parcheggio, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, utilizzavano le macchine dei clienti per effettuare un servizio taxi da e per l’aeroporto o anche per altre commissioni personali, come andare a fare la spesa.

I due sono stati incastrati anche grazie ad alcune multe prese con le auto che in quel momento avrebbero dovuto essere ferme nel parcheggio.